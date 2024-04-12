Чому ми бачимо сни
Наукова спільнота перебуває в пошуку відповіді на це питання. Основна гіпотеза така: за допомогою снів людина опрацьовує пережитий досвід, засвоює нову інформацію, репетирує різні ситуації.
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Більшість сновидінь людина бачить у фазі швидкого сну – активність мозкових хвиль у період приблизно така ж, як під час неспання.
Іноді те, які сни бачить людина, може говорити про її фізичний та психологічний стан:
- люди з ПТСР частіше бачать кошмари;
- кошмари у людей із хворобою Паркінсона можуть свідчити про зниження показників інтелекту;
- у період вагітності неприємні сни сняться частіше.
Сни – це минуле
На думку вчених кошмари та тривожні сни – спроба психіки впоратися з несприятливими подіями. Бачити в них ознаку будь-яких подій у майбутньому – це, найімовірніше, когнітивне спотворення. Зворотнє наука не довела.
Чому нам здається, що сон був віщим
- Вибіркові спогади. Людина швидше запам'ятає один "здійснений" сон, ніж сотні звичайних.
- Віра у паранормальні явища. Кожна людина має право вірити у все, що вважає за потрібне. Головне, щоб віра приносила користь, а не посилювала тривогу.
- Збіг.
- Вільна інтерпретація сну. Наприклад, людина побачила уві сні темний коридор, а наступного дня захворіла. Нічого не заважає подумати, що темний коридор уві сні був попередженням про швидке погіршення самопочуття. Чи є зв'язок між цими подіями? Питання спірне.
- Думки попереднього дня. Уявіть, що ви дуже чекаєте на зустріч зі старим другом, думаєте про неї кілька днів, хвилюєтеся. За день до події друг сниться вам у якомусь дивному образі. Вранці ви дізнаєтеся, що зустріч скасовується: у друга виникли якісь сімейні обставини. Можна подумати, що сон "пророкував" такий результат. Швидше за все, річ у тому, що ви думали про свого друга останні кілька днів – він наснився б вам у будь-якому разі.