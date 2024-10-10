Мовиться про буряк. Детальніше про його користь розповіли в МОЗ.

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Користь буряка

Передусім, буряк містить багато корисних вітамінів, зокрема:

Вітамін С (аскорбінова кислота). Цей вітамін зміцнює імунну систему, підтримує здоров'я слизових оболонок і шкіри.

(аскорбінова кислота). Цей вітамін зміцнює імунну систему, підтримує здоров'я слизових оболонок і шкіри. Вітамін В9 (фолієва кислота). Він важливий для утворення клітин крові, запобігання анемії, а також обов’язковий для нормального розвитку нервової системи плода під час вагітності.

(фолієва кислота). Він важливий для утворення клітин крові, запобігання анемії, а також обов’язковий для нормального розвитку нервової системи плода під час вагітності. Вітамін В6 (піридоксин). Він потрібний для утворення клітин крові, оптимального функціонування мозку, підтримки обміну речовин тощо.

(піридоксин). Він потрібний для утворення клітин крові, оптимального функціонування мозку, підтримки обміну речовин тощо. Вітамін А у формі бета-каротину, який підтримує здоров'я органу зору, шкіри та слизових оболонок.

Крім цього, в буряку є важливі мікроелементи. До прикладу, калій, який регулює водно-сольовий баланс, підтримує здоров'я серця, сприяє забезпеченню нормального серцевого ритму та артеріального тиску, а також допомагає нормальній роботі м'язів.

А ще магній, залізо, кальцій, марганець та мідь:

Магній важливий для нервової системи. А ще він регулює роботу м'язів і серця, бере участь у процесах синтезу білків та виробленні енергії.

Натомість залізо сприяє утворенню гемоглобіну й допомагає запобігти анемії, пов’язаної з його дефіцитом.

Кальцій, як відомо, необхідний для здоров'я кісток і зубів, бере участь у скороченні м'язів та передачі нервових імпульсів.

Мідь теж важлива для формування кісткової тканини та нервових волокон, а ще вона допомагає засвоювати залізо.

Тим часом марганець важливий для утворення сполучної тканини, регулює рівень глюкози в крові та бере участь у метаболізмі жирів і вуглеводів.

Крім цього, буряк містить бетаїн, який підтримує роботу печінки, допомагає у регулюванні метаболізму та захищає від серцево-судинних захворювань.

А також антиоксиданти під назвою антоціани, які захищають клітини від окислювального стресу та пошкодження вільними радикалами.

Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.