Мовиться про буряк. Детальніше про його користь розповіли в МОЗ.
Дивіться також П'ять дуже корисних продуктів, які потрібно їсти восени для покращення здоров'я
Користь буряка
Передусім, буряк містить багато корисних вітамінів, зокрема:
- Вітамін С (аскорбінова кислота). Цей вітамін зміцнює імунну систему, підтримує здоров'я слизових оболонок і шкіри.
- Вітамін В9 (фолієва кислота). Він важливий для утворення клітин крові, запобігання анемії, а також обов’язковий для нормального розвитку нервової системи плода під час вагітності.
- Вітамін В6 (піридоксин). Він потрібний для утворення клітин крові, оптимального функціонування мозку, підтримки обміну речовин тощо.
- Вітамін А у формі бета-каротину, який підтримує здоров'я органу зору, шкіри та слизових оболонок.
Крім цього, в буряку є важливі мікроелементи. До прикладу, калій, який регулює водно-сольовий баланс, підтримує здоров'я серця, сприяє забезпеченню нормального серцевого ритму та артеріального тиску, а також допомагає нормальній роботі м'язів.
А ще магній, залізо, кальцій, марганець та мідь:
- Магній важливий для нервової системи. А ще він регулює роботу м'язів і серця, бере участь у процесах синтезу білків та виробленні енергії.
- Натомість залізо сприяє утворенню гемоглобіну й допомагає запобігти анемії, пов’язаної з його дефіцитом.
- Кальцій, як відомо, необхідний для здоров'я кісток і зубів, бере участь у скороченні м'язів та передачі нервових імпульсів.
- Мідь теж важлива для формування кісткової тканини та нервових волокон, а ще вона допомагає засвоювати залізо.
- Тим часом марганець важливий для утворення сполучної тканини, регулює рівень глюкози в крові та бере участь у метаболізмі жирів і вуглеводів.
Крім цього, буряк містить бетаїн, який підтримує роботу печінки, допомагає у регулюванні метаболізму та захищає від серцево-судинних захворювань.
А також антиоксиданти під назвою антоціани, які захищають клітини від окислювального стресу та пошкодження вільними радикалами.
Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.