Гроші – це одна з багатьох поверхонь, де перебуває чимало бактерій, зокрема в час пандемії рішення дезінфікувати купюри прийняли уряди багатьох країн та закликали використовувати безготівковий спосіб оплати.

HuffPost опублікував низку досліджень про те, які бактерії можуть жити на купюрах.

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Які бактерії живуть на грошах

У 2014 році дослідники з Центру геноміки та системної біології Нью-Йоркського університету ідентифікували близько 3000 видів бактерій на доларових купюрах.

Що виявили: бактерії, які можуть спричинити харчові отруєння, стафілококову інфекцію, виразку шлунка і пневмонію.

У дослідженні 2002 року перевірили 68 банкнот і виявили, що 94% з них були заражені бактеріями.



На купюрах дійсно живе чимало бактерій та інфекцій / Фото Pixabay

Дослідники заспокоюють: не всі мікроорганізми є патогеном, і у людей є імунітет, який бореться з інфекцією.

Щоб спричинити інфекцію, необхідна певна кількість організмів, так, наприклад, щоб заразитися сальмонелою, необхідно проковтнути велику кількість бактерій, щоби збезсилити нормальну мікрофлору кишківника. Але тільки кілька вірусних частинок можуть спричинити норовірус,

– пояснив Філіп Тієрно, професор мікробіології і патології Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету.

Коронавірус і готівка

Вчені все ще вивчають коронавірус, щоб дізнатися, скільки вірусних частинок зазвичай необхідно для зараження.

Тієрно розповів, що він виявив більше мікробів на паперових купюрах, ніж на монетах.

Монети містять металеві компоненти, такі як нікель, мідь, срібло і цинк. Деякі з яких можуть мати протимікробні властивості,

– пояснив експерт.

До того ж визначним є також вік банкноти, чим старіші гроші, тим більше на них мікробів. Спека і вологість також мають значення.

Зверніть увагу: на грошах, які вам дав продавець хот-догів чи шаурми, який має справу з жирними і маслянистими продуктами, може бути більше мікробів, бо жир допомагає їм вижити.

Дослідження також показують, що банкноти меншої вартості можуть містити більше мікроорганізмів, тому що їх частіше використовують.



Саме брудні руки є частою причиною отруєнь / Фото the-village.com.ua

Що ще можуть приховувати поверхні грошей

Часто знаходять на готівці наркотики. Так, сліди кокаїну присутні на 80% і 90% паперових доларових банкнот.

Дослідження 2001 року виявило героїн на 70%, метамфетамін на 30% і фенциклідин на 20% готівки.

Дріжджі, цвіль, ДНК тварин і частинки їжі – це лише деякі з інших речей, які можна знайти на паперових грошах.

Чи високі ризики підхопити інфекцію через готівку

Ймовірність заразитися чимось через готівку не дуже велика, переконані дослідники, але мити руки при користуванні грошима — важливо.