Деньги – это одна из многих поверхностей, где находится немало бактерий, в частности во время пандемии решение дезинфицировать купюры приняли правительства многих стран и призвали использовать безналичный способ оплаты.

HuffPost опубликовал ряд исследований о том, какие бактерии могут жить на купюрах.

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Какие бактерии живут на деньгах

В 2014 году исследователи из Центра геномики и системной биологии Нью-Йоркского университета идентифицировали около 3 000 видов бактерий на долларовых купюрах.

Что обнаружили: бактерии, которые могут вызвать пищевые отравления, стафилококковую инфекцию, язву желудка и пневмонию.

В исследовании 2002 года проверили 68 банкнот и обнаружили, что 94% из них были заражены бактериями.



На купюрах действительно живет немало бактерий и инфекций / Фото Pixabay

Исследователи успокаивают: не все микроорганизмы являются патогеном, и у людей есть иммунитет, который борется с инфекцией.

Чтобы вызвать инфекцию, необходимо определенное количество организмов, так, например, чтобы заразиться сальмонеллой, необходимо проглотить большое количество бактерий, чтобы обессилить нормальную микрофлору кишечника. Но только несколько вирусных частиц могут вызвать норовирус,

– пояснил Филипп Тиерно, профессор микробиологии и патологии Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета.

Коронавирус и наличные

Ученые все еще изучают коронавирус, чтобы узнать, сколько вирусных частиц обычно необходимо для заражения.

Тиерно рассказал, что он обнаружил больше микробов на бумажных купюрах, чем на монетах.

Монеты содержат металлические компоненты, такие как никель, медь, серебро и цинк. Некоторые из которых могут иметь противомикробные свойства,

– пояснил эксперт.

К тому же определяющим является также возраст банкноты, чем старше деньги, тем больше на них микробов. Жара и влажность также имеют значение.

Обратите внимание: на деньгах, которые вам дал продавец хот-догов или шаурмы, который имеет дело с жирными и маслянистыми продуктами, может быть больше микробов, потому что жир помогает им выжить.

Исследования также показывают, что банкноты меньшей стоимости могут содержать больше микроорганизмов, потому что их чаще используют.



Именно грязные руки являются частой причиной отравлений / Фото the-village.com.ua

Что еще могут скрывать поверхности денег

Часто находят на наличности наркотики. Так, следы кокаина присутствуют на 80% и 90% бумажных долларовых банкнот.

Исследование 2001 года выявило героин на 70%, метамфетамин на 30% и фенциклидин на 20% наличности.

Дрожжи, плесень, ДНК животных и частицы пищи – это лишь некоторые из других вещей, которые можно найти на бумажных деньгах.

Высоки ли риски подхватить инфекцию через наличные

Вероятность заразиться чем-то через наличные не очень велика, убеждены исследователи, но мыть руки при пользовании деньгами – важно.