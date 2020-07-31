Британський дослідницький центр Vegan Liftz шукає трьох добровольців-м'ясоїдів, які готові стати веганами на місяць і вести щоденник, описуючи свої відчуття.

За експеримент Vegan Liftz надасть кожному учаснику грошову винагороду у розмірі 2000 фунтів стерлінгів, йдеться на сайті центру.

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Організація шукає трьох м'ясоїдів від 18 до 60 років, які повинні бути здоровими і регулярно вживати м'ясо як мінімум останній рік. Учасників експерименту шукають у десяти містах-"м'ясоїдах" Британії: у Ньюкаслі, Глазго, Бірмінгемі, Ліверпулі, Ковентрі, Лідсі, Портсмуті, Манчестері, Кардіффі і в Лондоні.

Учасники будуть місяць вести щоденник, куди повинні записувати свої відчуття і робити фотографії до, під час і після експерименту.

Ми будемо використовувати досвід трьох кандидатів для створення прикладних досліджень на місцях, демонструючи, як перехід на веганську дієту може вплинути на здоров'я та фізичну форму, включаючи будь-які недоліки,

– пояснили мету дослідження у центрі.

У Британії шукають м'ясоїдів, які готові стати веганами за гроші / Getty Images