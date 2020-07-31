Британский исследовательский центр Vegan Liftz ищет трех добровольцев-мясоедов, которые готовы стать веганами на месяц и вести дневник, описывая свои ощущения.

Эксперимент Vegan Liftz предоставит каждому участнику денежное вознаграждение в размере 2000 фунтов стерлингов, говорится на сайте центра.

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Организация ищет трех мясоедов от 18 до 60 лет, которые должны быть здоровыми и регулярно употреблять мясо как минимум последний год. Участников эксперимента ищут в десяти "плотоядных" городах Британии: Ньюкасле, Глазго, Бирмингеме, Ливерпуле, Ковентри, Лидсе, Портсмуте, Манчестере, Кардиффе и в Лондоне.

Участники будут месяц вести дневник, куда должны записывать свои ощущения и делать фотографии до, во время и после эксперимента.

Мы будем использовать опыт трех кандидатов для создания прикладных исследований на местах, демонстрируя, как переход на веганское питание может повлиять на здоровье и физическую форму, включая любые недостатки,

– объяснили цель исследования в центре.

В Британии ищут мясоедов, которые готовы стать веганами за деньги / Getty Images