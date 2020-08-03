У Великій Британії використовуватимуть нові 90-хвилинні тести на коронавірус і грип з наступного тижня.

У найближчі місяці зроблять 5,8 мільйона тестів. Про це повідомляє видання BBC.

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Новий тест допоможе відрізнити COVID-19 і грип від інших сезонних захворювань набагато швидше. Міністр охорони здоров'я Метью Генкок заявив, що це буде "дуже корисно" протягом зими.

Наразі три чверті результатів тестувань доступні протягом 24 годин, а ще чверть можна отримати впродовж двох днів.

Нові 90-хвилинні тести, які зможуть виявляти коронавірус і грип, будуть з наступного тижня використовуватися в будинках пристарілих та лабораторіях. Вони допоможуть більш оперативно отримати інформацію про COVID-19 та відрізнити його від інших сезонних захворювань, що буде особливо корисно протягом зими,

– йдеться у джерелі.

Нові тести також зможуть збільшити потужність лабораторій. На сьогодні у Британії за день обробляють близько 300 000 тестів, з новими влада ставить за мету – 500 тисяч.