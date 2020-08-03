В Великобритании будут использовать новые 90-минутные тесты на коронавирус и грипп со следующей недели.

В ближайшие месяцы сделают 5,8 миллиона тестов. Об этом сообщает издание BBC.

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Новый тест поможет отличить COVID-19 и грипп от других сезонных заболеваний гораздо быстрее. Министр здравоохранения Мэтью Хэнкок заявил, что это будет "очень полезно" в течение зимы.

Сейчас три четверти результатов тестирования доступны в течение 24 часов, а еще четверть можно получить в течение двух дней.

Новые 90-минутные тесты, которые смогут выявлять коронавирус и грипп, будут на следующей неделе использоваться в домах престарелых и лабораториях. Они помогут более оперативно получить информацию о COVID-19 и отличить его от других сезонных заболеваний, что будет особенно полезно в течение зимы,

– говорится в источнике.

Новые тесты также смогут увеличить мощность лабораторий. На сегодня в Британии за день обрабатывают около 300 тысяч тестов, с новыми власть ставит цель – 500 тысяч.