Нове дослідження провела команда вчених із Колумбійського університету на чолі з Санєю Єліч . Їхня робота виявила, що помірне, але тривале недосипання протягом тривалого часу може викликати серцеві проблеми.

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Нове дослідження сну

З використанням випадкового перехресного дизайну дослідники аналізували окислювальний стрес та антиоксидантні реакції в ендотеліальних клітинах, зібраних у здорових жінок до та після проведення об'єктивного моніторингу сну.

З 1000 учасниць вчені відібрали 35 здорових жінок, які зазвичай сплять по 7 – 8 годин щоночі і змогли завершити 12-тижневе дослідження. Шість тижнів вони спали за своїм звичайним розпорядком, стільки ж лягали спати на півтори години пізніше, ніж звичайно, але вставали як зазвичай. Якість сну дослідники перевіряли за допомогою наручних трекерів.

Небезпека браку сну

Виявилося, що недосипання, навіть у легкій формі, значно впливає на організм. Рівень окисного стресу в ендотеліальних клітинах збільшився на 78% після недовгого недосипання. Ендотелій є монолітним шаром плоских клітин, що вистилають внутрішню поверхню кровоносних і лімфатичних судин, а також порожнин серця.

Цікаво, що попри помітне збільшення окисного стресу, в ендотеліальних клітинах повністю були відсутні антиоксидантні реакції. Це вказує на те, що навіть легке недосипання сприяло запаленню та дисфункції клітин, що є ранньою ознакою можливого розвитку серцево-судинних захворювань.

Ці результати роблять простий і важливий висновок: догляд за своїм здоров'ям має також включати турботу про свій сон, і кожна людина має прагнути приділяти цьому відпочинку достатню увагу, щоб підтримувати здоров'я серця і організму в цілому.