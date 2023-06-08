Самі по собі клостридії багато де живуть, але хвороби у людей викликають рідко. Для нас небезпечні певні типи, які перебувають переважно у ґрунті, морській та річковій воді. Коли бактерії утворюють спори, які потрапляють у певні умови, – ось тоді, виникає смертельний токсин.

Також на тему Чим загрожує мор риби на Дніпропетровщині: у МОЗ нагадали про небезпечну інфекцію

Залежно від того, як саме токсин або спори потрапили в організм, розрізняють три види ботулізму: дитячий, харчовий та рановий. Зазначимо, що жоден із них не призводить до зараження між людьми.

Дитячий ботулізм

Для дитини ботулізм становить велику загрозу. Це не ГРВІ, яку можна вилікувати чаєм із малиною. Джерелом дитячого ботулізму може бути будь-яка їжа, в якій є спори клостридій, наприклад, кукурудзяний сироп або мед. Спори з їжі потрапляють до шлунково-кишкового тракту дитини, а потім з них у товстому кишечнику виділяється ботулінічний нейротоксин і ростуть нові клостридії.

Захворювання найчастіше розвивається у дітей віком до 6 місяців. У більшості дорослих і старших дітей проростання спор та ріст нових бактерій у кишечнику не відбувається: цьому запобігають захисні механізми кишечника, які у малюків ще не сформувалися.

Симптоми дитячого ботулізму

закреп;

зниження рефлексів: кашльового, смоктального та блювотного;

утруднене дихання;

відсутність апетиту;

опущення верхньої повіки;

параліч м'язів верхніх та нижніх кінцівок, дихальних м'язів.

Харчовий ботулізм

Харчовий тип – другий за поширеністю. До чого ж тут консерви? Малокислотне середовище з низьким вмістом кисню – це ідеальне місце для розмноження спор. Сюди можна віднести низькі рівні цукру і солі, певний температурний діапазон і навіть наявність води.

Симптоми харчового ботулізму:

проблеми з ковтанням;

сухість в роті;

затуманений зір, "сітка" перед очима;

опущення верхніх повік;

нудота, блювання, спазми у животі;

пронос, який потім змінюється запором;

параліч м'язів верхніх та нижніх кінцівок, дихальних м'язів.

Продукти, які можуть стати причиною ботулізму: гриби, овочі, фрукти, риба та м'ясо. Тому так важливо правильно готувати домашні консерви: ретельно мити гриби, фрукти та овочі, стежити, щоб на них не було землі, та стерилізувати посуд перед використанням. Якщо під час зберігання кришки на банках здулися — ці консерви вживати не можна.

На виробництві процес консервування проходить під ретельнішим контролем, а вдома можна зробити бомбу уповільненої дії з купою спор.

У чому відмінність харчового ботулізму від дитячого: адже в обох випадках джерело зараження — продукти? При харчовому ботулізмі людина ковтає токсин, що вже є у харчових продуктах, у банку. А при дитячому нейротоксин виробляється в організмі дитини.

Раневий ботулізм

Розвивається після попадання спор в рани. Це часто відбувається у осіб, які вживають ін'єкційні наркотики – зазвичай у подібних умовах не до правильної обробки шприців, тому спори бактерій легко потрапляють у рану.

Симптоми збігаються з харчовим ботулізмом і виникають приблизно через 10 днів після потрапляння спор до організму.

Що робити, якщо запідозрили ботулізм

Негайно звернутися до лікаря. Основна небезпека ботулотоксину – він блокує передачу нервових імпульсів, а це означає, що людина може дихати.

Тому якщо у консервованих грибів виявився дивний смак, а за кілька годин з'явилися складнощі з контролем власного тіла –терміново дзвоніть у швидку. І візьміть із собою з'їдене – так діагностика пройде швидше.

Лікування ботулізму

Насамперед промивають шлунок і кишечник, щоб видалити залишки їжі, які можуть містити збудників ботулізму. Потім людині вводять сироватку з антитоксином. Він уповільнює та зупиняє прогресування хвороби, що підвищує шанси на виживання та успішну реабілітацію.

Антитоксин – це специфічні імуноглобуліни із сироватки крові коней. Щоб отримати подібну сироватку, тваринам роблять ін'єкції ботулотоксинів, сприяючи виробленню антитоксинів.

Сироватку потрібно ввести якомога раніше: це підвищує її ефективність. Тому так важливо якнайшвидше звернутися до лікаря.

Втім, навіть якщо в людини почався параліч, це не означає, що це на все життя. Правильна реабілітація допоможе повернути життя у норму – правда, повільно. Неврологічні порушення спостерігаються у 6 – 15% хворих, але у половини вони проходять безслідно, якщо вчасно розпочати лікування.