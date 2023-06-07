Так, у мережі оприлюднили жахливі кадри мору риби з села Мар'янське Дніпропетровської області. Фахівці нагадали, які ризики для здоров'я несе споживання цієї риби.

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Споживання цієї риби небезпечне

Жоден спосіб приготування не зробить її безпечною для вас: таку рибу не можна вживати, зокрема, сушити, в'ялити, смажити чи варити. Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини,

– йдеться в повідомленні МОЗ.

Одну з найбільших загроз може становити ботулізм – гостре інфекційне захворювання. Воно виникає в результаті вживання продуктів, отруєних токсинами, що виробляються бактеріями-збудниками хвороби. Цей токсин є одним із найсильніших від усіх відомих біологічних отрут.

Важливо! У МОЗ радять уникати купівлі риби в місцях стихійної торгівлі.

Симптоми ботулізму

виражену втому, слабкість, запаморочення, нудоту, головний біль,

початкові симптоми зазвичай супроводжуються зниженням чіткості зору (неможливо читати дрібний текст), "пеленою" перед очима, сухістю у роті та горлі, а також утрудненням під час ковтання та мовлення,

блювання, запор і здуття живота,

параліч дихальних м'язів,

підвищення температури (гарячка) і втрата свідомості не характерні для ботулізму. Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є будь-який із симптомів.

У відомстві додали, що медична система України готова до можливих випадків ботулізму. Протиботулінічна сироватка є у достатній кількості.