Так, в сети обнародовали ужасные кадры мора рыбы из села Марьянское Днепропетровской области. Специалисты напомнили, какие риски для здоровья несет потребление рыбы.

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Потребление этой рыбы опасно

Ни один способ приготовления не сделает ее безопасной для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в частности, сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасных химических веществ,

– говорится в сообщении Минздрава.

Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм – острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.

Важно! В Минздраве советуют избегать покупок рыбы в местах стихийной торговли.

Симптомы ботулизма

выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль,

начальные симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пеленой перед глазами, сухостью во рту и горле, а также затруднением во время глотания и речи,

рвота, запор и вздутие живота,

паралич дыхательных мышц,

повышение температуры (лихорадка) и потеря сознания не характерны для ботулизма. Немедленно обратитесь за помощью, если у вас есть любой из симптомов.

В ведомстве добавили, что медицинская система Украины готова к возможным случаям ботулизма. Противоботулиническая сыворотка имеется в достаточном количестве.