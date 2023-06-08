Сами по себе клостридии многие живут, но болезни у людей вызывают редко. Для нас опасны определенные типы, которые находятся преимущественно в почве, морской и речной воде. Когда бактерии образуют споры, попадающие в определенные условия – вот тогда возникает смертельный токсин.

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В зависимости от того, как именно токсин или споры попали в организм, различают три вида ботулизма: детский, пищевой и раневой. Отметим, что ни один из них не приводит к заражению людей.

Детский ботулизм

Для ребенка ботулизм представляет большую угрозу. Это не ОРВИ, которую можно вылечить чаем с малиной. Источником детского ботулизма может быть любая пища, в которой есть споры клостридий, например кукурузный сироп или мед. Споры из пищи попадают в желудочно-кишечный тракт ребенка, а затем из них в толстом кишечнике выделяется ботулинический нейротоксин и растут новые клостридии.

Заболевание чаще всего развивается у детей младше 6 месяцев. У большинства взрослых и старших детей прорастание спор и рост новых бактерий в кишечнике не происходит: это предотвращают защитные механизмы кишечника, которые у малышей еще не сформировались.

Симптомы детского ботулизма

закреп;

снижение рефлексов: кашлевого, сосательного и рвотного;

затрудненное дыхание;

отсутствие аппетита;

опущение верхнего века;

паралич мышц верхних и нижних конечностей, дыхательных мышц.

Пищевой ботулизм

Пищевой тип – второй по распространенности. При чем же здесь консервы? Малокислотная среда с низким содержанием кислорода – это идеальное место для размножения спор. Сюда можно отнести низкие уровни сахара и соли, определенный температурный спектр и даже наличие воды.

Симптомы пищевого ботулизма:

проблемы с проглатыванием;

сухость во рту;

затуманенное зрение, "сетка" перед глазами;

опущение верхних век;

тошнота, рвота, спазмы в животе;

понос, который затем сменяется запором;

паралич мышц верхних и нижних конечностей, дыхательных мышц.

Продукты, которые могут стать причиной ботулизма: грибы, овощи, фрукты, рыба и мясо. Поэтому так важно правильно готовить домашние консервы: тщательно мыть грибы, фрукты и овощи, следить, чтобы на них не было земли и стерилизовать посуду перед использованием. Если при хранении крышки на банках сдулись — эти консервы употреблять нельзя.

На производстве процесс консервирования проходит под более тщательным контролем, а дома можно совершить бомбу замедленного действия с кучей спор.

В чем отличие пищевого ботулизма от детского: ведь в обоих случаях источник заражения – продукты? При пищевом ботулизме человек глотает уже имеющийся в пищевых продуктах токсин в банке. А при детском нейротоксине производится в организме ребенка.

Раневой ботулизм

Развивается после попадания спор в раны. Это часто происходит у лиц, употребляющих инъекционные наркотики – обычно в подобных условиях не до правильной обработки шприцев, поэтому споры бактерий легко попадают в рану.

Симптомы совпадают с пищевым ботулизмом и возникают примерно через 10 дней после попадания спор в организм.

Что делать, если заподозрили ботулизм

Немедленно обратиться к врачу. Основная опасность ботулотоксина – блокирует передачу нервных импульсов, а это значит, что человек может дышать.

Поэтому если у консервированных грибов оказался удивительный вкус, а через несколько часов появились сложности с контролем собственного тела – срочно звоните в скорую. И возьмите с собой съеденное – так диагностика пройдет быстрее.

Лечение ботулизма

Прежде промывают желудок и кишечник, чтобы удалить остатки пищи, которые могут содержать возбудителей ботулизма. Затем человеку вводят сыворотку с антитоксином. Он замедляет и останавливает прогресс болезни, что повышает шансы на выживание и успешную реабилитацию.

Антитоксин – это специфические иммуноглобулины из сыворотки крови лошадей. Чтобы получить подобную сыворотку, животным производят инъекции ботулотоксинов, способствуя выработке антитоксинов.

Сыворотку нужно ввести как можно раньше: это повышает ее эффективность. Поэтому так важно как можно скорее обратиться к врачу.

Впрочем, даже если у человека начался паралич, это не значит, что это на всю жизнь. Правильная реабилитация поможет вернуть жизнь в норму – правда медленно. Неврологические нарушения наблюдаются у 6 – 15% больных, но у половины они проходят бесследно, если вовремя приступить к лечению.