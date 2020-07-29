У Боснії і Герцеговині помер міністр у справах ветеранів Салько Букваревич, якого госпіталізували з коронавірусом.

Про це повідомляє боснійське видання Faktor.

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Глава міністерства потрапив до лікарні у Сараєві 22 липня у важкому стані, де у нього діагностували пневмонію.

Салько Букваревич також мав проблеми з диханням. У нього підтвердили коронавірус тиждень тому.

У виданні йдеться, що упродовж останньої доби він перебував у стабільному стані, однак його стан різко погіршився і чоловік помер у віці 53 років.

Додамо, політик працював в уряді федерації боснійсько-хорватських країн з 2015 року.