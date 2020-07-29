В Боснии и Герцеговине умер министр по делам ветеранов Салько Букваревич, которого госпитализировали с коронавирусом.

Об этом сообщает боснийское издание Faktor.

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Глава министерства попал в больницу в Сараево 22 июля в тяжелом состоянии, где у него диагностировали пневмонию.

Салько Букваревич также имел проблемы с дыханием. У него подтвердили коронавирус неделю назад.

В издании говорится, что в течение последних суток он находился в стабильном состоянии, однако его состояние резко ухудшилось и мужчина умер в возрасте 53 лет.

Добавим, политик работал в правительстве федерации боснийско-хорватских стран с 2015 года.