Борщівник – гігантська рослина, яка досягає у висоту 2,2–3,1 метра. Небезпека полягає у тому, що навіть після легкого дотику до нього можна отримати опіки, а зривання листя чи стебла цієї рослини може викликати глибокі опіки.

Найнебезпечнішими у борщівника є стебла і листя, які при контакті зі шкірою викликають опіки, особливо у період цвітіння. Про небезпеку борщівника, який цвіте все літо, і особливості надання першої допомоги пише 24 канал.

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Коли з’являється опік після контакту з борщівником

Рослина відома своєю фототоксичністю: коли сік рослини потрапляє на шкіру, він збільшує чутливість до ультрафіолету. Тому опік може з’явитися не відразу, а через кілька годин і навіть кілька днів.

Особливо опік проявиться тоді, коли ділянка тіла, що уражена соком рослини, потрапляє під дію сонячних променів.

Симптоми опіку

Шкіра червоніє, під нею з'являється велике скупчення рідини, утворюються бульбашки. Через тиждень на уражених ділянках з'являється гіперпігментація, яка зберігається кілька місяців.

При попаданні інфекції бульбашки перетворюються на гнійники, довго не загоюються ран.

Крім того, небезпечні і ефірні олії, які виділяє борщівник. Якщо при вдиханні пилку від квітів уражаються слизові рота, гортані, то трапляються навіть летальні випадки.



Опік після контакту з борщівником може з’явитися не відразу

Найчастіше опіки отримують діти

Найчастіше отримують опіки від борщівника саме діти, адже в їхні зарості вони можуть легко забігти на природі. Для цього батькам слід показати дитині небезпечну рослину і пояснити, чому її не можна торкатися.

Дорослим, які вирішили "боротися" з борщівником, треба пам’ятати про особисту безпеку – потрібно виключити можливість потрапляння отруйного соку рослини на тіло і обличчя. Людина має ретельно одягнути захисний одяг, а також спеціальні окуляри для захисту очей.

Опік від борщівника: перша допомога

При попаданні соку борщівника на тіло або після знаходження в безпосередній близькості біля рослин в теплу погоду при цвітінні потрібно:

ретельно промити уражені місця водою з милом,

обробити слабким розчином марганцівки, або прикласти примочку з розчину фурациліну,

змастити уражені місця засобом від опіків,

захистити уражені ділянки від сонячних променів щонайменше на дві доби.

необхідно повідомити лікаря.

Якщо опік пов’язаний з очима, ротом або іншими слизовими оболонками, до лікаря звертатися потрібно негайно!