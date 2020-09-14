Борщевик – гигантское растение, которое достигает в высоту 2,2-3,1 метра. Опасность заключается в том, что даже после легкого прикосновения к нему можно получить ожоги, а срывание листьев или стеблей этого растения может вызвать глубокие ожоги.

Самыми опасными у борщевика являются стебли и листья, которые при контакте с кожей вызывают ожоги, особенно в период цветения. Об опасности борщевика, который цветет все лето, и особенности оказания первой помощи пишет 24 канал.

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Когда появляется ожог после контакта с борщевиком

Растение известно своей фототоксичностью: когда сок растения попадает на кожу, он увеличивает чувствительность к ультрафиолету. Поэтому ожог может появиться не сразу, а через несколько часов и даже несколько дней.

Особенно ожог проявится тогда, когда участок тела, пораженный соком растения, попадает под действие солнечных лучей.

Симптомы ожога

Кожа краснеет, под ней появляется большое скопление жидкости, образуются пузырьки. Через неделю на пораженных участках появляется гиперпигментация, которая сохраняется несколько месяцев.

При попадании инфекции пузырьки превращаются в гнойнички, долго незаживающие раны.

Кроме того, опасны и эфирные масла, которые выделяет борщевик. Если при вдыхании пыльцы от цветов поражаются слизистые рта, гортани, то случаются даже летальные исходы.

Ожог после контакта с борщевиком может появиться не сразу

Чаще всего ожоги получают дети

Чаще всего получают ожоги от борщевика именно дети, ведь в их заросли они могут легко забежать на природе. Для этого родителям следует показать ребенку опасное растение и объяснить, почему к нему нельзя прикасаться.

Взрослым, которые решили "бороться" с борщевиком, надо помнить о личной безопасности – нужно исключить возможность попадания ядовитого сока растения на тело и лицо. Человек должен тщательно надеть защитную одежду, а также специальные очки для защиты глаз.

Ожог от борщевика: первая помощь

При попадании сока борщевика на тело или после нахождения в непосредственной близости у растений в теплую погоду при цветении нужно:

тщательно промыть пораженные места водой с мылом,

обработать слабым раствором марганцовки или приложить примочку из раствора фурацилина,

смазать пораженные места средством от ожогов,

защитить пораженные участки от солнечных лучей минимум на двое суток,

необходимо сообщить врачу.

Если ожог связан с глазами, ртом или другими слизистыми оболочками, к врачу обращаться нужно немедленно!