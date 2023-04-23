Пошкодження м'язів спини

Коли м'які тканини в нижній частині спини травмуються, область поперекового відділу зазвичай запалюється. Це часто проявляється набряком – природною реакцією організму на травму: кров приливає до пошкодженої тканини, відновлюючи її. Запалені м'язи сильно скорочуються, їх може зводити судомою, що спричиняє сильний біль.

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Як правило люди тоді відчувають різкий біль у грудному або поперековому відділі хребта. Крім того, різко обмежується амплітуда рухів. Активні фізичні вправи, наприклад місток, зробити вже точно не вийде. Біль найбільш інтенсивний у перші дні. У цей час нормально відчувати різкі неприємні відчуття при певних рухах, наприклад, нахилі. Постійний помірний біль і скутість зазвичай відчуваються протягом одного – двох тижнів, поки м'язи гояться.

Симптоми зірваної спини

Зазвичай ці симптоми спостерігаються у тих, хто зірвав спину:

тупий, ниючий біль у попереку, він також може відчуватися в сідницях або стегнах, оскільки їхні м'язи допомагають підтримувати поперек;

біль у м'язах попереку;

відчуття печіння, сильного тепла в районі попереку;

біль, що посилюється при русі. Зрідка вона поширюється вниз по ногах і віддає в ікри та ступні;

скутість, труднощі під час ходьби;

болючість та запалення у певній ділянці спини;

м'язові спазми – гостре скорочення м'язових волокон у нижній частині спини, що може спричинити сильний біль.

Що робити

Не треба панікувати, адже під поняттям "зірвати спину" мається на увазі виражений спазм м'язів. Цей стан не такий небезпечний, яким може здаватися. Вам слід записатися на прийом до лікаря, а в очікуванні зустрічі можна прийняти нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) у дозуванні, яке відповідає віку, та відпочити.

Прикладання пакета з льодом або іншого холодного предмета допоможе зменшити запалення, яке виникає після пошкодження м'язів. Такий компрес потрібно прикладати на 10 – 20 хвилин, причому між пакетом з льодом і шкірою потрібно прокладка, наприклад, рушник.

Теплові компреси посилюють кровообіг: це знімає напругу в м'язах і прискорює одужання. З ранку на 10 – 15 хвилин можна класти на поперек грілку. Починати теплову терапію краще за 48 годин після отримання травми. Як і у випадку з пакетом з льодом, між компресом та шкірою має бути шар тканини, який захистить тіло від опіку.

Розтягнення м'язів спини зазвичай лікують поєднанням відпочинку для м'язів та неінвазивних методів лікування. Часто спочатку використовуються НПЗЗ, такі як ібупрофен, аспірин або напроксен: вони зменшують запалення, які викликає біль. А знеболювальні препарати, що відпускаються без рецепта, наприклад парацетамол, знижують біль, втручаючись у те, як мозок інтерпретує больові сигнали.

Для зменшення м'язового спазму лікар може призначити міорелаксанти – препарати, які знижують тонус м'язів. Вони послаблюють болючі рецептори в центральній нервовій системі. Але треба пам'ятати, що міорелаксанти можуть викликати звикання.

Якщо ви травмували м'язи спини, потрібно звернутися до невролога чи травматолога-ортопеда. Найголовніше в цьому випадку – виключити неврологічну патологію.