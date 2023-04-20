Проблема лікування хронічних ран

Хронічні рани виникають через порушення обмінних процесів, які частіше виникають у літніх чи хворих людей, які страждають від діабету чи проблем із кровообігом. Вони не тільки доставляють постійний дискомфорт та біль, але й часто інфікуються, що може призвести до запалення та ампутації.

Також на тему Створили вакцину, яка захищає від раку шкіри

Звичайні методи лікування є неефективними для хронічних ран, тому дослідники постійно шукають нові способи з ними справлятися. На цей раз міжнародна група зі Швеції та Німеччини розробила метод, який використовує електричну стимуляцію для прискорення процесу загоєння.

Новий метод прискорення загоєння

Дослідники використовували одну з властивостей клітин шкіри – електротаксис, тобто здатність спрямовано мігрувати в електричних полях. Це означає, що якщо чашку Петрі з клітинами шкіри помістити в електричне поле, клітини перестають рухатися безладно і починають рухатися в одному напрямку.

Використовуючи крихітний чіп, дослідники змогли порівняти загоєння ран на штучній шкірі, стимулюючи одну рану і дозволяючи іншій гоїтися без струму. Відмінності були разючими: рана, що зазнавала електричної стимуляції, загоїлася втричі швидше порівняно з контрольною.

Що цікаво, стимуляція допомогла і при загоєнні ран на штучній шкірі, у клітинах, в яких були емітовані метаболічні зміни, що виникають при діабеті. В результаті "хвора" шкіра гоїлася майже так само швидко, як звичайна.

У майбутньому дослідники планують розробити індивідуальніший підхід до лікування кожної рани, отримавши спосіб сканування рани та адаптувати стимуляцію під конкретний випадок.