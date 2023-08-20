Блефаропластика – це хірургічна операція пластики повік. До естетичної процедури вдаються, щоб прибрати зайву шкіру та грижі на верхній та нижній повіці.

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Також вважається, що блефаропластика може допомогти покращити периферичний зір, який здатний погіршитися з віком через обвисання шкіри навколо очей.

Кому призначають блефаропластику

Блефаропластика допомагає розв'язувати естетичні проблеми:

прибрати надлишок шкіри на верхніх та нижніх повіках;

позбутися мішків під очима;

зменшити ознаки вікових змін;

змінити розріз та форму очей;

усунути вроджені та набуті дефекти повік.

Операцію можна комбінувати з підтяжкою брів чи обличчя.

Існує думка, що блефаропластика – чисто жіноча операція, тому що розв'язувати питання зовнішнього вигляду. Але в сучасному світі всі хочуть виглядати доглянуто, незалежно від статі.

Переваги та недоліки блефаропластики

Стрес або вікові зміни можуть сильно вдарити по самооцінці, викликати дискомфорт і постійне невдоволення своїм зовнішнім виглядом. А основна перевага блефаропластики – це те, що вона допомагає повернути свіжість та молодість, підвищити впевненість у собі.

Також процес відновлення відбувається досить швидко, тому процедура дозволяє за короткий проміжок часу повернутися до звичного способу життя.

Після блефаропластики може виникнути набряк. Він здатний викликати дискомфорт та тимчасово погіршити зір. Як правило, він спадає через кілька днів, не залишаючи неприємних наслідків.

Але крім набряку, у блефаропластики існує низка ризиків:

рубцювання;

кровотеча під час операції;

сухість очей;

пігментація – зміна кольору шкіри навколо очей;

інфекції;

поява неприродних складок;

стає складно повністю заплющити очі;

погіршення зору.

Період відновлення може тривати кілька місяців. Зазвичай у перші два тижні минають синці та більша частина набряку, тому людина може комфортно почуватися, виходячи на вулицю.