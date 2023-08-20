Блефаропластика – это хирургическая операция пластики век. К эстетической процедуре прибегают, чтобы убрать лишнюю кожу и грыжи на верхнем и нижнем веке.

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Также считается, что блефаропластика может помочь улучшить периферическое зрение, которое способно ухудшиться с возрастом из-за обвисания кожи вокруг глаз.

Кому назначают блефаропластику

Блефаропластика помогает решать эстетические проблемы:

убрать избыток кожи на верхних и нижних веках;

избавиться от мешков под глазами;

уменьшить признаки возрастных изменений;

изменить разрез и форму глаз;

устранить врожденные и приобретенные дефекты век.

Операцию можно комбинировать с подтяжкой бровей или лица.

Бытует мнение, что блефаропластика – чисто женская операция, потому что решать вопросы внешнего вида. Но в современном мире все хотят выглядеть ухоженно, независимо от пола.

Преимущества и недостатки блефаропластики

Стресс или возрастные изменения могут сильно ударить по самооценке, вызвать дискомфорт и постоянное недовольство своим внешним видом. Основное преимущество блефаропластики – это то, что она помогает вернуть свежесть и молодость, повысить уверенность в себе.

Также процесс восстановления происходит достаточно быстро, поэтому процедура позволяет за короткий промежуток времени вернуться к обычному образу жизни.

После блефаропластики может возникнуть отек. Он способен вызвать дискомфорт и временно ухудшить зрение. Как правило, он приходит через несколько дней, не оставляя неприятных последствий.

Но кроме отека, у блефаропластики существует ряд рисков:

рубцевание;

кровотечение во время операции;

сухость глаз;

пигментация – изменение цвета кожи вокруг глаз;

инфекции;

появление неестественных складок;

становится сложно полностью закрыть глаза;

ухудшение зрения.

Период восстановления может занять несколько месяцев. Обычно в первые две недели проходят кровоподтеки и большая часть отека, поэтому человек может комфортно чувствовать себя, выходя на улицу.