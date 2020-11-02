Білоруські прикордонники не пропустили в країну українців, які їхали в лікарню на операцію з трансплантації органів, яку вже було оплачено Міністерством охорони здоров'я України.

Білоруські прикордонники не впустили їх у країну 30 жовтня. Про це повідомила білоруська редакція Радіо Свобода.

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Це пов'язано із закриттям кордонів Білорусією, в країну ще можна прилетіти літаком, аеропорт Мінська не закрито для іноземців, але не всі пацієнти можуть витримати таку дорогу.

Переліт таких пацієнтів неможливий через стан здоров'я

Так, Назар Вус зі Львова розповів, що його дружина рік чекала черги на пересадку нирки в Бресті.

10 років жінка без обох нирок – на гемодіалізі. Оскільки зараз вона не дійшла до наступної процедури (її не пустили в Білорусь), донора знайти неможливо. Тепер потрібно дочекатися відкриття кордонів, щоб пройти тести і знову стояти в черзі.

Цікаво, що МОЗ України вже заплатив за пересадку нирки його дружині. Але аналізи крові в Бресті вони повинні були оплатити самі, вартість процедури орієнтовно 250 доларів.

На ситуацію вже відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він доручив українському посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації.

Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню. У разі виникнення проблем з в’їздом для лікування, звертайтеся до @UkrainavRB. Ми докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему.

https://t.co/B18cMQYJke — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 2, 2020

Це не єдиний випадок, Тетяна Якубець, мешканка міста Здолбунова Рівненської області, також побоюється, що її 17-річний син Дмитро не зможе приїхати до Мінська для типування. Трансплантація теж оплатило МОЗ.

Нам кажуть летіти літаком. Але це не вихід, тому що спочатку потрібно потрапити до Києва, а звідти до Мінська або Бреста. Люди, що живуть на гемодіалізі, можуть не витримати такої дороги. До того ж переліт коштує недешево,

– зазначила жінка.

За словами Тетяни Якубець, вона вже зверталася в посольство Білорусі в Україні, але звідти її перенаправили в посольство України в Білорусі, а звідти – до білоруських прикордонників.