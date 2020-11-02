Белорусские пограничники не пропустили в страну украинцев, которые ехали в больницу на операцию по трансплантации органов, уже оплаченной Министерством здравоохранения Украины.

Белорусские пограничники не впустили их в страну 30 октября. Об этом сообщила белорусская редакция Радио Свобода.

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Это связано с закрытием границ Беларусью, в страну еще можно прилететь самолетом, аэропорт Минска не закрыт для иностранцев, но не все пациенты могут выдержать такую дорогу.

Перелет таких пациентов невозможен из-за состояния здоровья

Так, Назар Ус из Львова рассказал, что его жена год ждала очереди на пересадку почки в Бресте.

10 лет женщина без обеих почек на гемодиализе. Поскольку сейчас она не дошла до следующей процедуры (ее не пустили в Беларусь), донора найти невозможно. Теперь нужно дождаться открытия границ, чтобы пройти тесты и снова стоять в очереди.

Интересно, что Минздрав Украины уже заплатил за пересадку почки его жене. Но анализы крови в Бресте они должны были оплатить сами, стоимость процедуры ориентировочно 250 долларов.

На ситуацию уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он поручил украинскому посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации.

Я вже доручив нашому посольству в Білорусі з'ясувати всі обставини ситуації та максимально сприяти її вирішенню. У разі виникнення проблем з в’їздом для лікування, звертайтеся до @UkrainavRB. Ми докладемо всіх зусиль, аби вирішити вашу проблему.

https://t.co/B18cMQYJke — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 2, 2020

Это не единственный случай, Татьяна Якубец, жительница города Здолбунова Ровненской области, также опасается, что ее 17-летний сын Дмитрий не сможет приехать в Минск для типирования. Трансплантацию тоже оплатил Минздрав.

Нам говорят лететь самолетом. Но это не выход, потому что сначала нужно попасть в Киев, а оттуда в Минск или Брест. Люди, живущие на гемодиализе, могут не выдержать такой дороги. К тому же перелет стоит недешево,

– отметила женщина.

По словам Татьяны Якубец, она уже обращалась в посольство Беларуси в Украине, но оттуда ее перенаправили в посольство Украины в Беларуси, а оттуда – к белорусским пограничникам.