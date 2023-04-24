Але чому болить рука на наступний день після уколу? У цій статті ми розглянемо причини цього поширеного симптому.

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Вакцина травмує

Коли голка проколює вашу шкіру, вона створює невелику рану, яка викликає реакцію імунної системи. Вона може спровокувати запалення, яке призводить до болю. За словами доктора Вільяма Шаффнера, професора профілактичної медицини та інфекційних захворювань у Школі медицини Університету Вандербільта, кожного разу, коли в організмі виникає запалення, воно стимулює рецептори болю в цій ділянці.

Сама ін’єкція також може спричинити травму м’язової тканини вашої руки. Голка, яка використовується для ін’єкцій, як правило, більша за голки, які використовуються для взяття крові, а це означає, що вона може завдати більшої шкоди тканинам, проникаючи в шкіру. Ця травма також може призвести до запалення, яке може викликати біль і дискомфорт.

Деякі препарати викликають біль

Певні вакцини та ліки можуть викликати сильніший біль, ніж інші. Наприклад, відомо, що щеплення від грипу викликає сильніший біль, ніж інші вакцини. Крім того, деякі ліки можуть подразнювати шкіру та тканини сильніше, ніж інші, що призводить до посилення запалення та болю. Доктор Шаффнер зазначає, що деякі вакцини виготовляються з більшою кількістю антигенів, що може викликати сильнішу реакцію.

Як зменшити біль після вакцинації

На щастя, є кілька стратегій, які можуть полегшити біль і дискомфорт, пов’язані з ін’єкціями. Одним з найпростіших і ефективних методів є прикладання холодного компресу до болючого місця. Це може допомогти зменшити запалення та приглушити біль. Доктор Шаффнер також пропонує рухати рукою, щоб зменшити скутість.

Безрецептурні знеболюючі, такі як ібупрофен, також можуть допомогти впоратися з дискомфортом. Однак важливо проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж приймати будь-які ліки, особливо якщо у вас в анамнезі є алергія або інші захворювання.

Коли звертатися до лікаря

У більшості випадків біль і дискомфорт, пов’язані з ін’єкціями, зникають самі по собі протягом кількох днів. Однак, якщо ваші симптоми не зникають або погіршуються, або якщо ви відчуваєте будь-які інші побічні ефекти, важливо звернутися до лікаря. Доктор Шаффнер зазначає, що почервоніння, набряк і тепло в місці ін’єкції можуть свідчити про інфекцію чи інші ускладнення.