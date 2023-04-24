Но почему болит рука на следующий день после укола? В этой статье мы рассмотрим причины этого распространенного симптома.

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Вакцина травмирует

Когда игла прокалывает вашу кожу, она создает небольшую рану, вызывающую реакцию иммунной системы. Она может спровоцировать воспаление, приводящее к боли. По словам доктора Уильяма Шаффнера, профессора профилактической медицины и инфекционных заболеваний в Школе медицины Университета Вандербильта, всякий раз, когда в организме возникает воспаление, оно стимулирует рецепторы боли в этом участке.

Сама инъекция также может привести к травме мышечной ткани вашей руки. Игла, которая используется для инъекций, как правило, больше иглы, которые используются для взятия крови, а это означает, что она может нанести больший вред тканям, проникая в кожу. Эта травма может привести к воспалению, которое может вызвать боль и дискомфорт.

Некоторые препараты вызывают боль

Определенные вакцины и лекарства могут вызвать более сильную боль, чем другие. Например, известно, что прививка от гриппа вызывает более сильную боль, чем другие вакцины. Кроме того, некоторые лекарства могут раздражать кожу и ткани сильнее, чем другие, что приводит к усилению воспаления и боли. Доктор Шаффнер отмечает, что некоторые вакцины производятся с большим количеством антигенов, что может вызвать более сильную реакцию.

Как уменьшить боль после вакцинации

К счастью, существует несколько стратегий, которые могут облегчить боль и дискомфорт, связанные с инъекциями. Одним из самых простых и эффективных методов является прикладывание холодного компресса к болезненному месту. Это может помочь снизить воспаление и приглушить боль. Доктор Шаффнер также предлагает двигать рукой, чтобы снизить скованность.

Безрецептурные обезболивающие, такие, как ибупрофен, могут помочь справиться с дискомфортом. Однако важно проконсультироваться со своим врачом, прежде чем принимать любое лекарство, особенно если у вас в анамнезе есть аллергия или другие заболевания.

Когда обращаться к врачу

В большинстве случаев боли и дискомфорт, связанные с инъекциями, исчезают сами по себе в течение нескольких дней. Однако если ваши симптомы не исчезают или ухудшаются, или если вы чувствуете какие-либо другие побочные эффекты, важно обратиться к врачу. Доктор Шаффнер отмечает, что покраснение, отек и тепло в месте инъекции могут свидетельствовать об инфекции или других осложнениях.