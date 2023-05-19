До того ж багато жінок нічого не кажуть про це ані партнеру, ані лікарю, і роками терплять дискомфорт. Про можливі причини цього явища розповіла гінекологиня Оксана Негрич.
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Біль, що виникає безпосередньо перед, під час або після статевого акту в ділянці вульви, при вході/всередині піхви або внизу живота.
Які можливі причини цього явища
Гінекологиня пояснила, що причиною може бути сухість піхви, яка своєю чергою може бути викликана зниженням рівня жіночих статевих гормонів в менопаузі / в разі гінекологічних захворювань або ж недостатньою підготовкою і збудженням перед статевим актом.
Серед інших причин болю під час сексу, можуть бути:
- Ендометріоз
- Інфекційні та запальні захворювання сечостатевої системи, міома матки та кисти яйників
- Деякі дерматологічні та неврологічні захворювання
- Вульводинія та синдром хронічного тазового болю
- Негативний сексуальний досвід або болючі медичні втручання в минулому
- Проблеми у стосунках з партнером
- Нещодавні пологи
- Прийом деяких медикаментів, в тому числі контрацептивних таблеток
Неприємні відчуття і біль при статевому акті – не норма і обов'язково потребують обстеження,
– наголосила Оксана Негрич.
Як виявити причину болю та лікування
Перелік обстежень визначається лікарем індивідуально, залежно від віку і наявності інших симптомів. Не завжди можна встановити причину диспареунії і в цих випадках лікування спрямоване лише на зменшення симптомів.
Лікування може включати:
- Знеболюючі гелі/мазі.
- Фізіотерапевтичні методи
- Хірургічне втручання при наявності органічної патології.
- Лікування дерматологічних та неврологічних захворювань
Гінекологиня наголошує, що диспареунія може значно погіршувати якість життя та стосунки, а також бути симптомом інших захворювань, а тому радить завжди повідомляти про проблему своєму лікарю!