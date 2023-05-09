Так-так, саме мозку. Інформацією про відкриття поділилася гінекологиня Наталія Лелюх. Вона наголосила, що нарешті вчені визнали, що жіноче лібідо в голові, а не в гормональних аналізах.

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Вчені довго шукали точку G у жінок і не знайшли її, хоча є достовірні свідчення, що пошук сподобався як дослідникам, так і піддослідним. Можливо, саме отримане задоволення наштовхнуло вчених на пошуки іншої точки в іншому місці, а саме, у корі головного мозку жінки,

– зазначила Наталія Лелюх.

20 грудня 2021 року в The Journal of Neuroscience опублікували дуже цікаву роботу про пошук ділянки мозку, яка реагує на збудження клітора.

Що виявили вчені

Гінекологиня пояснила, що соматосенсорна кора — це така область мозку, яка в цілому розпізнає дотик, але в цій зоні, є окремі ділянки, що відповідають за тактильну стимуляцію різних ділянок тіла. Вчені десятиліттями намагалися знайти саме ту зону, яка відповідає за ділянку клітора, але отримували суперечливі результати.

Сексуальні переживання у кожної жінки різні та розташування відповідної сенсорної зони виявилося різним.

Більш того, товщина цієї ділянки у кожної жінки була різною, і залежала від частоти статевих контактів і кліторальної стимуляції.

Гінекологиня додала, що уже давно стверджувала, що "оргазм" можна прокачати регулярними тренуваннями.

Регулярна стимуляція клітора в режимі, що підходить конкретній жінці, зроблять ваш оргазм неповторним,

– наголосила гінекологиня.