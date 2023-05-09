Да-да, именно мозгу. Информацией об открытии поделилась гинекологиня Наталья Лелюх. Она подчеркнула, что наконец-то ученые признали, что женское либидо в голове, а не в гормональных анализах.

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Ученые долго искали точку G у женщин и не нашли ее, хотя есть достоверные свидетельства, что поиск понравился как исследователям, так и испытуемым. Возможно, самое полученное удовольствие натолкнуло ученых на поиски другой точки в другом месте, а именно, в коре головного мозга женщины,

– отметила Наталья Лелюх.

20 декабря 2021 года в The Journal of Neuroscience опубликовали очень интересную работу о поиске участка мозга, реагирующего на возбуждение клитора.

Что обнаружили ученые

Гинекологиня объяснила, что соматосенсорная кора – это такая область мозга, которая в целом распознает прикосновение, но в этой зоне есть отдельные участки, отвечающие за тактильную стимуляцию разных участков тела. Ученые десятилетиями пытались найти именно ту зону, которая несет ответственность за участок клитора, но получали противоречивые результаты.

Сексуальные переживания у каждой женщины разные и расположение соответствующей сенсорной зоны оказалось разным.

Более того, толщина этого участка у каждой женщины была разной, и зависела от частоты половых контактов и клиторальной стимуляции.

Гинекологиня добавила, что уже давно утверждала, что оргазм можно прокачать регулярными тренировками.

Регулярная стимуляция клитора в режиме, подходящем конкретной женщине, сделают ваш оргазм неповторимым.

– подчеркнула гинекологиня.