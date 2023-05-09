В Центре общественного здоровья при Минздраве напоминают, хотя иммунная система может бороться с ВПЧ, некоторые женщины, заразившиеся вирусом, рискуют заболеть раком шейки матки. Рассказываем, что нужно знать и помнить о ВПЧ.

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Типы 16 и 18 ВПЧ были идентифицированы как наиболее распространенные штаммы, и именно они чаще всего связаны с раком шейки матки. Исследования показали, что до 70% случаев рака шейки матки вызваны инфекцией этими специфическими штаммами вируса.

Какие факторы повышают уровень инфицирования ВПЧ

Ослабленная иммунная система может серьезно усугубить способность организма бороться с инфекциями и болезнями. Кроме того, половая жизнь в молодом возрасте или с несколькими партнерами была определена как значительный фактор риска заражения ВПЧ.

Важно отметить, что секс с проникновением – не единственный способ передачи вируса.

Что вы могли не знать о ВПЧ

Врач акушер-гинеколог Елени Чолас рассказала несколько интересных фактов о вирусе папилломы человека:

наиболее распространенное ЗППП; "получить" ВПЧ можно имея только одного партнера;

передается через все виды кекса (анальный, вагинальный, оральный);

может быть передан контакту кожа к коже во время секса;

симптомы могут возникнуть через годы от первичной инфекции, то есть можно быть скрытым носителем;

после инфицирования у 90% женщин вирус исчезает самостоятельно (элиминируется) путём собственного иммунитета женщины;

Важно! ВПЧ не лечится никакими противовирусными и иммуномоделирующими препаратами. За жизнь более 80% людей контактируют с ВПЧ, чаще всего это происходит в возрасте до 30 лет.

Обнаружили ВПЧ: что делать

Гинекологиня Оксана Негрич объясняет, что большинство ВПЧ-инфекций проходят самостоятельно в течение 12 месяцев. Никакая "противовирусная" терапия, БАДы, инъекции на вирус не влияют.

Нигде в мире еще не придумали лекарства против ВПЧ, поэтому наша задача: наблюдать, а при наличии сопутствующих инфекционных заболеваний лечить их (не ВПЧ),

– отметила Оксана Негрич.

В то же время, если вирус "задерживается" более 12 месяцев, увеличивается вероятность предраковых поражений и рака шейки матки. Процесс развития длительный, хотя при наличии ВИЧ-инфекции, приеме иммуносупрессивного лечения, курение может ускоряться. Врач подчеркнула, что регулярное наблюдение позволяет своевременно диагностировать и пролечить изменения.

Как обследоваться на ВПЧ Для обнаружения ВПЧ проводят ПЦР-тестирование материала из шейки матки, хотя ВПЧ может вызвать и рак влагалища, прямой кишки, полового члена и т.д. тестирование этих участков пока имеет большее научное, чем клиническое значение.

Почему важно вакцинироваться против ВПЧ

Прививка защищает от развития рака шейки матки, рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Вакцинацию от ВПЧ производят во многих странах мира. В Украине прививка от папилломавируса входит в перечень "рекомендованных".

В ЦПИ сообщили, что вакцинация против ВПЧ может предотвратить более 90% раковых заболеваний, связанных с вирусом.