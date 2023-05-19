К тому же многие женщины ничего не говорят об этом ни партнеру, ни врачу, и годами терпят дискомфорт. О возможных причинах этого явления рассказала гинекологиня Оксана Негрич.

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Диспареуния – что это Боль, возникающая непосредственно перед, во время или после полового акта в области вульвы, при входе/внутри влагалища или внизу живота.

Какие возможны причины этого явления

Гинекологиня объяснила, что причиной может быть сухость влагалища, которая в свою очередь может быть вызвана снижением уровня женских половых гормонов в менопаузе/в случае гинекологических заболеваний или недостаточной подготовкой и возбуждением перед половым актом.

Среди других причин боли во время секса могут быть:

Эндометриоз

Инфекционные и воспалительные заболевания мочеполовой системы, миома матки и кисти яичников

Некоторые дерматологические и неврологические заболевания

Вульводиния и синдром хронической тазовой боли

Негативный сексуальный опыт или болезненные медицинские вмешательства в прошлом

Проблемы в отношениях с партнером

Недавние роды

Прием некоторых медикаментов, в том числе контрацептивных таблеток

Неприятные ощущения и боль при половом акте – не норма и обязательно нуждаются в обследовании,

– подчеркнула Оксана Негрич.

Как выявить причину боли и лечения

Перечень обследований определяется врачом индивидуально в зависимости от возраста и наличия других симптомов. Не всегда можно установить причину диспареунии и в этих случаях лечение направлено только на уменьшение симптомов.

Лечение может включать:

Обезболивающие гели/мази.

Физиотерапевтические методы

Хирургическое вмешательство при наличии органической патологии.

Лечение дерматологических и неврологических заболеваний

Гинекологиня подчеркивает, что диспареуния может значительно ухудшать качество жизни и отношения, а также быть симптомом других заболеваний, поэтому советует всегда сообщать о проблеме своему врачу!