Зазвичай аборт не викликає проблем при майбутніх вагітностях. Однак деякі дослідження припускають можливий зв'язок між перериванням вагітності та підвищеним ризиком передчасних пологів.

Ризик залежать від типу і терміну аборту. На пізніх термінах – ризик вищий, пише Національна служба охорони здоров'я Великобританії NHS.

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В Україні і медикаментозні, і хірургічні аборти, як правило, роблять до 28-го тижня вагітності і дуже рідко після – наприклад, якщо є ризик для життя або проблеми з розвитком дитини.

Дослідження, проведене у 2013 році за участю понад 8000 жінок, показало, що між жінками, які прийняли таблетки для аборту, і тими, кого оперували, не було помітної різниці. Самі цифри теж були невисокі. Ризик передчасних пологів склав 4% проти 4,9%, низької маси тіла дитини при народженні – 3,4% проти 4%, плацентарних ускладнень – 2,6% проти 2,8% відповідно.

Інколи аборт може менше нашкодити, ніж народження дитини

У дослідженні 874 пацієнток з небажаною вагітністю порівнювали довгостроковий вплив на здоров'я аборту в першому триместрі, аборту в другому триместрі та пологів.

Результати самооцінки здоров'я через 5 років були схожими між першою і другою групою. Коли ж порівняли стан жінок після аборту і після народження дитини, то більше були незадоволені своїм здоров'ям жінки, які народили. Їх було 27%. А тих, хто зробив аборт в минулому, на 7% менше.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії пише, що аборт не впливає на шанси завагітніти та виносити здорову дитину в майбутньому. Також він не викликає проблем з психічним здоров'ям.

Коли можна вагітніти після аборту

Знову завагітніти можливо під час наступного після аборту циклу овуляції. Якщо ви не хочете завагітніти так швидко, почніть приймати протизаплідні засоби відразу після процедури.

За даними Американського коледжу акушерів і гінекологів, жінка може використовувати будь-який метод контрацепції, включаючи внутрішньоматкову спіраль, відразу після переривання вагітності. Але взагалі лікарі зазвичай рекомендують почекати як мінімум один-два тижні, перш ніж почати займатися сексом. Так знизиться ризик зараження.