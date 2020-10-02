Обычно аборт не вызывает проблем при будущих беременностях. Однако некоторые исследования предполагают возможную связь между прерыванием беременности и повышенным риском преждевременных родов.

Риск зависят от типа и срока аборта. На поздних сроках – риск выше, пишет Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS.

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В Украине и медикаментозные, и хирургические аборты, как правило, делают до 28-й недели беременности и очень редко после – например, если есть риск для жизни или проблемы с развитием ребенка.

Исследование, проведенное в 2013 году с участием более 8000 женщин, показало, что между женщинами, которые приняли таблетки для аборта, и теми, кого оперировали, не было заметной разницы. Сами цифры тоже были невысокие. Риск преждевременных родов составил 4% против 4,9%, низкой массы тела ребенка при рождении – 3,4% против 4%, плацентарных осложнений – 2,6% против 2,8% соответственно.

Иногда аборт может меньше навредить, чем рождение ребенка

В исследовании 874 пациенток с нежелательной беременностью сравнивали долгосрочное влияние на здоровье аборта в первом триместре, аборт во втором триместре и роды.

Результаты самооценки здоровья через 5 лет были схожими между первой и второй группой. Когда же сравнили состояние женщин после аборта и после рождения ребенка, то больше были недовольны своим здоровьем родившие женщины. Их было 27%. А тех, кто сделал аборт в прошлом, на 7% меньше.

Национальная служба здравоохранения Великобритании пишет, что аборт не влияет на шансы забеременеть и выносить здорового ребенка в будущем. Также он не вызывает проблем с психическим здоровьем.

Когда можно беременеть после аборта

Снова забеременеть возможно во время следующего после аборта цикла овуляции. Если вы не хотите забеременеть так быстро, начните принимать противозачаточные средства сразу после процедуры.

По данным Американского колледжа акушеров и гинекологов, женщина может использовать любой метод контрацепции, включая внутриматочную спираль, сразу после прерывания беременности. Но вообще врачи обычно рекомендуют подождать как минимум одну-две недели, прежде чем начать заниматься сексом. Так снизится риск заражения.