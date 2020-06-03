Професор Давид Лур'є, який є главою лікарні Хадасса Ейн Керем в Єрусалимі, сказав, що носіння медичних масок на вулиці не має сенсу. За його словами, COVID-19 передається тільки при близькому контакті з іншими людьми на відстані менше двох метрів.

Про це пише видання РБК з посилання на "РІА-Новини".

Читайте також Для порятунку важких пацієнтів з COVID-19 знайшли ефективне лікування

Лікар наголосив, що маски дійсно захищають від передачі інфекції: при близькому контакті і у закритих приміщеннях – класах, ліфтах, при роботі з хворими тощо.

На вулиці, в парку, в спортивному залі, коли навколо нікого немає, вірус "сам не стрибне". Тому в медичній масці немає практичного сенсу,

– заявив він.

Давід Лур'є пояснив, коли немає поруч нікого, то не потрібна і маска. Також він вважає, що тривале носіння маски викликає психологічний дискомфорт.

"Маски дратують. Вони сверблять і колються, в них неприємно, вони відволікають. Є дискомфорт. Він не пов'язаний зі здоров'ям, а з настроєм і самопочуттям. Є баланс між тим, наскільки це важливо і наскільки це заважає", – додав Лур'є.