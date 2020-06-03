Профессор Давид Лурье, глава больницы Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме, сказал, что ношение медицинских масок на улице не имеет смысла, так как COVID-19 передается только при близком контакте с другими людьми на расстоянии менее двух метров.

Об этом пишет издание РБК со ссылкой на "РИА-Новости".

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Врач подчеркнул, что маски действительно защищают от передачи инфекции – при близком контакте и в закрытых помещениях – классах, лифтах, при работе с больными и др.

На улице, в парке, в спортивном зале, когда вокруг никого нет, вирус "сам не прыгнет". Поэтому в медицинской маске нет практического смысла,

– заявил он.

Давид Лурье объяснил, когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Также он считает, что длительное ношение маски вызывает психологический дискомфорт.

"Маски раздражают. Они чешутся и колются, в них неприятно, они отвлекают. Есть дискомфорт. Он не связан со здоровьем, а с настроением и самочувствием. Есть баланс между тем, насколько это важно и насколько это мешает", – добавил Лурье.