Ученые из США подали на рецензирование исследование, описывающее лечение тяжелых пациентов с COVID-19 с помощью переливания крови от людей, которые уже переболели COVID-19. По словам ученых, способ уже доказал свою безопасность и эффективность. Пока переливания плазмы крови применяли только в случае неотложной терапии.

Первое переливание плазмы крови двум тяжелобольным пациентам с COVID-19 провели в США в конце марта. В начале апреля американский регулятор FDA выдал разрешение лечить таким способом только тяжелые случаи течения COVID-19. Новое исследование ученых свидетельствует о том, что такая практика может быть оправдана для большего числа пациентов.

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Больным провели переливание плазмы крови

В рамках исследования ученые из Техасского университета в Остине разработали тест на антитела к SARS-CoV-2 и выбрали доноров крови с высоким уровнем антител. Переливание плазмы провели 25 пациентам с тяжелой формой COVID-19.

Результат эксперимента

Переливание крови улучшает состояние 76% тяжелых пациентов с COVID-19,

– говорится в исследовании.

Лечение улучшило состояние у 19 человек (76%) и через две недели 11 из них были выписаны из больницы.

Результаты показали безопасность переливания плазмы крови пациентов с COVID-19.



Переливание крови с антителами к COVID-19 помогает тяжелобольным пациентам / Фото iStock

Выводы также подтверждают данные двух предыдущих исследований, основанных на небольших выборках пациентов.

Переливание крови как терапию COVID-19 уже применяют в нескольких странах, в частности в России как экспериментальное лечение.

Исследования продолжат

Теперь ученые намерены детально изучить эффективность и влияние на организм такого лечения.

Эти результаты помогут ответить на вопрос о необходимости коррекции протоколов лечения, чтобы проводить переливания на более ранних стадиях коронавирусной инфекции.