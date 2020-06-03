Главный эпидемиолог Швеции Андрес Тегнелл впервые публично признал ошибкой предложенную им стратегию борьбы с коронавирусом, которая предусматривает отказ от самоизоляции.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл впервые публично признал, что предложенная им стратегия борьбы с COVID-19, которая предусматривает отказ от самоизоляции, привела к слишком большому количеству смертей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на интервью ученого радио Sveriges Radio.

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Эпидемиолог заявил, что Швеция могла бы выбрать "нечто среднее" и лучше справиться со сдерживанием инфекции.

С начала пандемии коронавируса в Швеции обнаружили 38 589 больных, из которых умерли 4 468.

Если мы столкнемся с той же болезнью, имея те знания, которые у нас есть сегодня, я считаю, мы бы выбрали что-то среднее между тем, что сделала Швеция, и выбрал весь остальной мир,

– сказал Тегнелл.

На слова медика отреагировал глава партии "Шведские демократы" Джимми Акессон, который назвал изменение позиции эпидемиолога "странным".

"В течение нескольких месяцев были последовательно заглушены все критики. Швеция сделала все правильно, остальной мир сделал неправильно. И теперь вдруг это", – сказал Акессон.