Неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) називають відкладення жиру в печінці у людей, які не зловживають алкоголем. Цей стан може переходити до хронічно протікаючого стеатогепатиту (запалення печінки через ожиріння) і спричинити спочатку фіброз, а потім цироз печінки.

Також на тему Чому у некурців виникає рак легенів

Від НАЖХП страждає близько 25% дорослого населення планети. Серед грізних ускладнень хвороби – цироз печінки, печінкова недостатність та рак печінки. Однак найпоширеніша причина смерті пацієнтів із НАЖХП – серцево-судинні захворювання.

Нове дослідження неалкогольної жирової хвороби печінки

У новому дослідженні вчені з Каролінського інституту та Колумбійського університету проаналізували дані про майже 40 тисяч людей, за якими спостерігали з 1966 по 2016 рік. За цей період гістологічно підтверджена НАЖХП була виявлена ​​майже у 9 тисяч із них.

Дослідження показало, що через НАЖХП ризик будь-якого виду раку зростає на 27%. Найбільше зростає ризик раку печінки – ймовірність його розвитку збільшується у 17 разів. Цей ризик вже починає збільшуватися на ранніх стадіях хвороби.

НАЖХП також була пов'язана з невеликим збільшенням ризику злоякісних пухлин підшлункової залози, нирок, сечового міхура та меланоми.

Ці дані мають використовуватись для розробки більш цільових втручань для зниження ризику раку у пацієнтів з НАЖХП,

– заявив професор Йонас Людвігссон, співавтор дослідження.

Симптоми НАЖХП

На ранніх стадіях хвороби НАЖХП протікає безсимптомно. Цей діагноз може знайти при обстеженні з інших причин.

До можливих симптомів хвороби на пізніх стадіях відносять:

тупий біль у правому підребер'ї;

сильну слабкість;

несподіване зниження маси тіла.

Якщо до хвороби приєднався цироз, то в черевній порожнині може накопичуватись рідина (асцит), з'являється підшкірний судинний малюнок, долоні можуть стати червоними, а шкіра – жовтою.