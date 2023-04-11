Рак легенів – головна причина онкологічної смертності. У 10 – 25% випадків ця пухлина розвивається у людей, що не курять, відбувається це у них у молодшому віці, ніж у курців.

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Нове дослідження раку легенів

Відомо, що ризик раку легенів впливають такі чинники, як пасивне куріння, вплив радону і азбесту, хвороби легенів. Проте вчені вважають, що їхній вплив не може пояснити таку поширеність хвороби у некурців.

У новому дослідженні, проведеному під керівництвом фахівців з Національних інститутів здоров'я США, вчені провели секвенування геному ракових і нормальних тканин 232 пацієнтів, які не курять, з кількома типами раку легенів. Дослідження провели до того, як люди почали лікуватися.

Автори дослідження спочатку перевірили раковий геном на наявність мутацій, які здатні призводити до онкологічних захворювань. Найчастіше вони розвиваються внаслідок окислювального стресу та дії канцерогенів. (Сучасні методи допомагають уточнити, яка саме мутація спричинила рак). Вчені виявили, що відомі онкогенні мутації не пояснюють деяких випадків раку.

Види пухлин легенів у некурців

З'ясувалося, що у людей, які не курять, мутації, які викликають рак, зазвичай пов'язані з ендогенним пошкодженням генів, тобто, з впливом різних процесів, що відбуваються в організмі. Навіть у людей, на яких впливало пасивне куріння, не було мутацій, пов'язаних із прямою дією тютюнового диму. Вчені зазначають, що у дослідженні було порівняно небагато учасників і не було відомо, як часто вони пасивно курили.

Аналіз геному також виявив три нових підтипи раку легенів у некурців. Вчені дали їм музичні назви в залежності від кількості мутацій:

"піано" (варіант з найменшою кількістю мутацій, з дуже повільним ростом);

"мецо-форте" (мутації поєднуються з хромосомними змінами, росте відносно швидко);

"форте" (характеризується подвоєнням геному та швидким ростом).

Вчені вважають, що виявлення нових підтипів раку призведе до розробки індивідуальних підходів до їхнього лікування та профілактики.