Рак легких – главная причина онкологической смертности. В 10 – 25% случаев эта опухоль развивается у некурящих людей, происходит это у них в младшем возрасте, чем у курильщиков.

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Новое исследование рака легких

Известно, что риск рака легких влияют на такие факторы, как пассивное курение, влияние радона и асбеста, болезни легких. Однако ученые считают, что их влияние не может объяснить такую распространенность болезни у некурящих.

В новом исследовании, проведенном под руководством специалистов из Национальных институтов здоровья США, ученые провели секвенирование генома раковых и нормальных тканей 232 некурящих пациентов с несколькими типами рака легких. Исследование было проведено до того, как люди начали лечиться.

Авторы исследования сначала проверили раковый геном на наличие мутаций, способных приводить к онкологическим заболеваниям. Чаще они развиваются вследствие окислительного стресса и действия канцерогенов. (Современные методы помогают уточнить, какая именно мутация повлекла за собой рак). Ученые обнаружили, что известные онкогенные мутации не объясняют некоторые случаи рака.

Виды опухолей легких у некурящих

Выяснилось, что у некурящих людей мутации, вызывающие рак, обычно связаны с эндогенным повреждением генов, то есть, с влиянием различных процессов, происходящих в организме. Даже у людей, на которых влияло пассивное курение, не было мутаций, связанных с прямым действием табачного дыма. Ученые отмечают, что в исследовании было сравнительно немного участников и не было известно, как часто они пассивно курили.

Анализ генома также выявил три новых подтипа рака легких у некурящих. Ученые дали им музыкальные названия в зависимости от количества мутаций:

"пиано" (вариант с наименьшим количеством мутаций, с очень медленным ростом);

"мецо-форте" (мутации сочетаются с хромосомными изменениями, растет относительно быстро);

"Форте" (характеризуется удвоением генома и быстрым ростом).

Ученые считают, что выявление новых подтипов рака приведет к разработке индивидуальных подходов к их лечению и профилактике.