Астматики рідше помирають від коронавірусу та не частіше потребують госпіталізації
Нове американське дослідження показало, що астматики, інфіковані коронавірусом, не мають підвищеного ризику госпіталізації та смертності. Вчені припускають, що інгаляційні кортикостероїди, які застосовуються, як базову терапію, можуть мати захисний ефект.
В рамках дослідження, препринт якого опублікували на сайті medrxiv, вчені системи охорони здоров'я Бостона порівняли дані 562 пацієнтів з COVID-19, у яких діагностована астма, і 2686 пацієнтів того ж віку без астми.
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Ліки проти астми можуть полегшувати перебіг коронавірусу?
Аналіз показав, що обидві досліджувані групи потребували госпіталізації з однаковою частотою (в лікарню потрапляли від 18% до 21% пацієнтів), а потреба в штучної вентиляції легенів в групі астматиків була трохи нижчою – 3% проти 4%.
Найдивнішим відкриттям було те, що ймовірність смертності в астматиків була на 70% нижче, ніж у пацієнтів без цього захворювання. Жоден з 44 госпіталізованих пацієнтів з тяжкою астмою не помер від COVID.
Фактори, що вплинули на ці результати, ще мало досліджені, але можна припустити, що ліки від астми, такі як кортикостероїди, мають деякий захисний ефект,
– пишуть автори.
Інший недавній огляд 15 досліджень з різних країн, проведений вченими з Університету Колорадо, також не виявив підвищений ризик важкого перебігу і смертності серед астматиків з коронавірусом. Автори дослідження відзначили, що у людей з цим захворюванням шанси потрапити на ШВЛ не вище, ніж в інших пацієнтів.
Офіційні рекомендації
Однак Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) у своїх рекомендаціях вказують, що люди із середньою і важкою формою астми можуть мати підвищений ризик розвитку тяжкого перебігу коронавірусу.