Нове американське дослідження показало, що астматики, інфіковані коронавірусом, не мають підвищеного ризику госпіталізації та смертності. Вчені припускають, що інгаляційні кортикостероїди, які застосовуються, як базову терапію, можуть мати захисний ефект.

В рамках дослідження, препринт якого опублікували на сайті medrxiv, вчені системи охорони здоров'я Бостона порівняли дані 562 пацієнтів з COVID-19, у яких діагностована астма, і 2686 пацієнтів того ж віку без астми.

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Ліки проти астми можуть полегшувати перебіг коронавірусу?

Аналіз показав, що обидві досліджувані групи потребували госпіталізації з однаковою частотою (в лікарню потрапляли від 18% до 21% пацієнтів), а потреба в штучної вентиляції легенів в групі астматиків була трохи нижчою – 3% проти 4%.

Найдивнішим відкриттям було те, що ймовірність смертності в астматиків була на 70% нижче, ніж у пацієнтів без цього захворювання. Жоден з 44 госпіталізованих пацієнтів з тяжкою астмою не помер від COVID.

Фактори, що вплинули на ці результати, ще мало досліджені, але можна припустити, що ліки від астми, такі як кортикостероїди, мають деякий захисний ефект,

– пишуть автори.

Інший недавній огляд 15 досліджень з різних країн, проведений вченими з Університету Колорадо, також не виявив підвищений ризик важкого перебігу і смертності серед астматиків з коронавірусом. Автори дослідження відзначили, що у людей з цим захворюванням шанси потрапити на ШВЛ не вище, ніж в інших пацієнтів.

Офіційні рекомендації

Однак Центри з контролю і профілактиці захворювань США (CDC) у своїх рекомендаціях вказують, що люди із середньою і важкою формою астми можуть мати підвищений ризик розвитку тяжкого перебігу коронавірусу.