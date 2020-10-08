Новое американское исследование показало, что астматики, инфицированные коронавирусом, не имеют повышенного риска госпитализации и смертности. Ученые предполагают, что ингаляционные кортикостероиды, которые применяются, как базовая терапия, могут иметь защитный эффект.

В рамках исследования, препринт которого опубликован на сайте medrxiv, ученые системы здравоохранения Бостона сравнили данные 562 пациентов с COVID-19, у которых диагностирована астма, и 2 686 пациентов того же возраста без астмы.

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Лекарства против астмы могут облегчать течение коронавируса?

Анализ показал, что обе исследуемые группы нуждались в госпитализации с одинаковой частотой (в больницу попадали от 18% до 21% пациентов), а потребность в искусственной вентиляции легких в группе астматиков была немного ниже – 3% против 4%.

Самым удивительным открытием было то, что вероятность смертности у астматиков была на 70% ниже, чем у пациентов без этого заболевания. Ни один из 44 госпитализированных пациентов с тяжелой астмой не умер от COVID-19.

Факторы, повлиявшие на эти результаты, еще мало исследованы, но можно предположить, что лекарства от астмы, такие как кортикостероиды, имеют некоторый защитный эффект,

– пишут авторы.

Другой недавний обзор 15 исследований из разных стран, проведенный учеными из Университета Колорадо, также не выявил повышенный риск тяжелого течения и смертности среди астматиков с коронавирусом. Авторы исследования отметили, что у людей с этим заболеванием шансы попасть на ИВЛ не выше, чем у других пациентов.

Официальные рекомендации

Однако Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в своих рекомендациях указывают, что люди со средней и тяжелой формой астмы могут иметь повышенный риск развития тяжелого течения коронавируса.