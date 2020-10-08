В больницы с коронавирусной инфекцией чаще попадают люди, у которых есть сопутствующие болезни. Оказалось, что у госпитализированных с гриппом их еще больше. Ученые считают, что новые данные подчеркивают, насколько высока смертность от COVID-19.

В новом международном исследовании, которое опубликовали в Nature Communications, ученые проанализировали данные о более чем 34 тысячах пациентов с COVID-19 с трех континентов.

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Их целью было получение детализированной информации о госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Эти данные ученые сравнили с аналогичной информацией о примерно 85 тысячах пациентов, которые были госпитализированы с гриппом.

COVID-19 намного опаснее гриппа

Пациенты, поступившие в стационары с гриппом, в среднем были старше, среди них преобладали женщины. Самым интересным оказалось то, что у пациентов с гриппом – больше сопутствующих заболеваний.

Ранее исследования показали, что у пациентов с COVID-19 очень часто встречаются сопутствующие заболевания, например, гипертония у 24-70%, сахарный диабет у 13-43%.

Однако сравнивая с пациентами, которые были госпитализированы с гриппом в последние годы, они оказались "здоровее". Параллельно с гриппом гораздо чаще встречались хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-сосудистые болезни и деменция.

Мы видим, что, несмотря на предполагаемое плохое здоровье пациентов, госпитализированных с COVID-19, их здоровье не хуже, чем у пациентов, которые госпитализированы с гриппом. Это подчеркивает высокий уровень смертности среди пациентов с COVID-19,

– отметили ученые.

Как отличить грипп, простуду от коронавируса / инфографика 24 канал