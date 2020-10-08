У лікарні з коронавірусною інфекцією частіше потрапляють люди, у яких є супутні хвороби. Виявилося, що у госпіталізованих з грипом їх ще більше. Вчені вважають, що нові дані підкреслюють, наскільки висока смертність від COVID-19.

У новому міжнародному дослідженні, яке опублікували у Nature Communications, вчені проаналізували дані про більш ніж 34 тисячах пацієнтів з COVID-19 з трьох континентів.

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Їх метою було отримання деталізованої інформації про госпіталізованих з коронавірусною інфекцією. Ці дані вчені порівняли з аналогічною інформацією про приблизно 85 тисяч пацієнтів, які були госпіталізовані з грипом.

COVID-19 набагато небезпечніший за грип

Пацієнти, що надійшли в стаціонари з грипом, в середньому були старші, серед них переважали жінки. Найцікавішим виявилося те, що у пацієнтів з грипом – більше супутніх захворювань.

Раніше дослідження показали, що у пацієнтів з COVID-19 дуже часто зустрічаються супутні захворювання, наприклад, гіпертонія у 24-70%, цукровий діабет у 13-43%.

Однак порівнюючи з пацієнтами, які були госпіталізованими з грипом в останні роки, вони виявилися "здоровішими". Паралельно з грипом набагато частіше зустрічалися хронічна обструктивна хвороба легень, серцево-судинні хвороби та деменція.

Ми бачимо, що, попри передбачуване погане здоров'я пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, їхнє здоров'я не гірше, ніж у пацієнтів, які госпіталізовані з грипом. Це підкреслює високий рівень смертності серед пацієнтів з COVID-19,

– зазначили науковці.



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