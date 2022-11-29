Застосування аспірину

Аспірин – протизапальний препарат, який понад 100 років застосовують для боротьби з болем та симптомами застуди. З 1980 років у низьких дозах він використовується для профілактики серцево-судинних захворювань. Здатність аспірину розріджувати кров давала надію, що він зможе покращити здоров'я головного мозку у людей похилого віку.

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У 2018 році дослідження на мишах показало, що аспірин може знизити кількість відкладень амілоїду (білка, відповідального за розвиток хвороби Альцгеймера) у мозку. Але дослідження на людях не продемонстрували того ж таки ефекту.

Нове дослідження дії аспірину проти деменції

Найновіше дослідження, проведене вченими з Університету Монаша, включало майже 20 тисяч учасників. Всі вони були у віці близько 70 років, ні в кого не було деменції на початку дослідження. Половина учасників отримувала низькі дози аспірину, інша – плацебо. Учасники проходили тести на пам'ять та мислення до початку дослідження, під час та після його закінчення.

За учасниками дослідження спостерігали загалом 4,7 року. Вчені не виявили різниці: в обох групах (з аспірином або без нього) легкі когнітивні порушення та деменція розвивалася з приблизно однаковою ймовірністю.

Вчені з жалем зазначили, що цього разу спроба знайти доступний та ефективний засіб проти деменції не вдалася.