Біоплівка в апендиксі

Кишечник населений мікроорганізмами, які допомагають підтримувати здоров'я організму, впливають на обмін речовин та роботу імунної системи. Їхня спільнота разом з молекулами слизової оболонки та імунної системи утворює біоплівки.

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Завдяки біоплівкам склад мікрофлори зберігається стабільним, а ріст та розмноження шкідливих мікроорганізмів пригнічується.

Виявилося, що таких біоплівок найбільше в апендиксі і чим далі від нього, тим менша їхня кількість.

Апендикс – це порожниста червоподібна трубка-відросток сліпої кишки, всередині якого зберігається біоплівка. Передбачається, що після епізодів діареї з порушенням балансу кишкової флори апендикс стає джерелом корисних бактерій для їхнього повернення в слизову оболонку.

Видалення апендикса

Щоправда, у людей, які дотримуються правил гігієни та контактують з меншою кількістю алергенів, паразитів та бактерій, частіше розвиваються бурхливі імунні реакції, наприклад алергія та апендицит.

За деякими даними, видалення апендикса може бути пов'язане з розвитком запальних станів, наприклад, запальних захворювань кишечника, хвороб серця, а також хвороби Паркінсона. Точніший вплив апендикса на здоров'я людини поки невідомий.