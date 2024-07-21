Пояснила тонкощі харчування після 30 років фітнес-тренерка Марія Копач. За її словами, щоб сповільнити процес старіння після 25 років, підтримувати розумові здібності, молодість і залишатись здоровим, потрібно додати до раціону низку корисних продуктів.
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Які продукти потрібно їсти після 30 років
- Ягоди темного кольору
Темні якгоди, як от ожина, лохина, смородина, малина, полуниця містять багато антиоксидантів, які допомагають боротися з шкідливими вільними радикалами в організмі, а відтак запобігають руйнуванню клітин, стимулюють їх регенерацію.
- Білкові продукти
Чудовим джерелом білка є рослинні продукти, зокрема, сочевиця, горох, квасоля, нут, горіхи, тофу, соя. Не слід пояснювати, що білок є основним будівельним матеріалом, а тому нам необхідно контролювати його норму. Саме білок допомагає відновленню зношених клітин і сповільнює зменшення м'язової тканини.
- Джерела Омега-3
Вони мають потужну протизапальну дію, борються з запаленнями різного характеру, покращують когнітивні навики, увагу та концентрацію. Тому додайте до свого раціону оселедець, скумбрію, лосось, форель, сьомгу, минтай, горіхи, насіння.