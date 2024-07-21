Объяснила тонкости питания после 30 лет фитнес-тренерка Мария Копач. По ее словам, чтобы замедлить процесс старения после 25 лет, поддерживать умственные способности, молодость и оставаться здоровым, нужно добавить в рацион ряд полезных продуктов.
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Какие продукты нужно есть после 30 лет
- Ягоды темного цвета
Темные ягоды, такие как ежевика, голубика, смородина, малина, клубника содержат много антиоксидантов, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме, а затем предотвращают разрушение клеток, стимулируют их регенерацию.
- Белковые продукты
Отличным источником белка являются растительные продукты, в частности, чечевица, горох, фасоль, нут, орехи, тофу, соя. Не следует объяснять, что белок является основным строительным материалом, а потому нам необходимо контролировать его норму. Именно белок помогает восстановлению изношенных клеток и замедляет уменьшение мышечной ткани.
- Источники Омега-3
Они обладают мощным противовоспалительным действием, борются с воспалениями различного характера, улучшают когнитивные навыки, внимание и концентрацию. Поэтому добавьте в свой рацион сельдь, скумбрию, лосось, форель, семгу, минтай, орехи, семена.