Мова про норми закону № 1978, якими внесено чимало змін до антитютюнового законодавства, повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 24 Канал розповідає, що зміниться і яка відповідальність за порушення норм передбачена.

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Які зміни почали діяти

заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них;

заборона куріння з використанням пристроїв для нагріву в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогією до куріння звичайних цигарок;

заборона виробництва (окрім на експорт), гуртової та роздрібної торгівлі й імпорту для реалізації в Україні цигарок, що містять смако-ароматичні добавки.

Важливо! Відповідно до закону, в Україні почне діяти заборона продажу низки тютюнових виробів. Продавати вже виготовлені партії можна буде і далі, але не довше як 12 місяців з дня набрання чинності цим законом, тобто до 11 липня 2024 року.

Заборона продажу стосуватиметься:

тютюнових виробів та рідин до електронних сигарет із псевдокорисними (вітамінами) та енергетичними (кофеїном, таурином) добавками. Також із добавками, що роблять викиди кольоровими й полегшують вдихання диму або засвоєння;

цигарок, тютюну для самокруток та е-сигарет зі смако-ароматичними добавками. Також такі добавки будуть заборонені в будь-яких компонентах виробів;

якщо фільтр, папір або капсула в тютюнових виробах дозволяють змінювати запах чи смак;

рідин до електронних сигарет з обʼємом контейнерів більше ніж 10 мілілітрів, а також якщо вміст нікотину перевищує 20 міліграмів в 1 мілілітрі.

В Україні почали діяти нові обмеження щодо тютюнових виробів / Інфографіка МОЗу

Відповідальність за порушення

Порушення закону щодо продажу передбачає штраф розміром 20 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року — 50 тисяч грн.

Окрім реклами, зміни забороняють спонсорство тютюнових виробів та електронних цигарок. Ідеться про спонсорство телепередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів, програм чи окремих осіб з використанням торговельних марок таких виробів.

За порушення вимог статей 16, 16-1 чи 16-2 цього закону передбачений штраф розміром 30 тисяч гривень, у разі повторного порушення протягом року — 50 тисяч гривень.

Довідка. Норми "антитютюнового законодавства" відповідають Рамковій конвенції ВООЗ щодо боротьби з тютюном і директиві 2014/40/ЄС, які передбачають обмеження застосування маркетингових технологій для підвищення привабливості тютюнових виробів, стимулювання продажу та створення ілюзії меншої шкоди від них.

Зауважимо, що ці зміни до закону уряд ухвалив ще у грудні 2021 року.