Речь о нормах закона №1978, которыми внесено немало изменений в антитабачное законодательство, сообщает Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. 24 Канал рассказывает, что изменится и какая ответственность за нарушение норм предусмотрена.

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Какие изменения начали действовать

запрещение рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;

запрет курения с использованием устройств для нагрева во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет;

запрещение производства (кроме экспорта), оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине сигарет, содержащих вкусо-ароматические добавки.

Важно ! Согласно закону, в Украине начнет действовать запрет на продажу ряда табачных изделий. Продавать уже изготовленные партии можно будет и дальше, но не дольше 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона, то есть до 11 июля 2024 года.

Запрет продаж будет касаться:

табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет с псевдополезными (витаминами) и энергетическими (кофеином, таурином) добавками. Также с добавками, производящими выбросы цветными и облегчающими вдыхание дыма или усвоение;

сигарет, табака для самокруток и е-сигарет со вкусо-ароматическими добавками. Также такие добавки будут запрещены в каких-либо компонентах изделий;

если фильтр, бумага или капсула в табачных изделиях позволяют изменять запах или вкус;

жидкостей к электронным сигаретам с объемом контейнеров более 10 миллилитров, а также если содержание никотина превышает 20 миллиграммов в 1 миллилитре.

В Украине начали действовать новые ограничения по табачным изделиям / Инфографика Минздрава

Ответственность за нарушение

Нарушение закона о продаже предусматривает штраф в размере 20 тысяч гривен, а за повторное нарушение в течение года - 50 тысяч грн.

Кроме рекламы, изменения запрещают спонсорство табачных изделий и электронных сигарет. Речь идет о спонсорстве телепередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий, программ или отдельных лиц с использованием торговых марок таких изделий.

За нарушение требований статей 16, 16-1 или 16-2 этого закона предусмотрен штраф в размере 30 тысяч гривен, в случае повторного нарушения в течение года - 50 тысяч гривен.

Справка. Нормы "антитабачного законодательства" соответствуют Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и директиве 2014/40/ЕС, которые предусматривают ограничение применения маркетинговых технологий для повышения привлекательности табачных изделий, стимулирования продаж и создания иллюзии меньшего ущерба от них.

Отметим, что эти изменения в закон правительство приняло еще в декабре 2021 года.