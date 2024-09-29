Популярність електронних сигарет
При цьому 37% курців віддають перевагу тютюновим виробам для електричного нагрівання, а 36% – електронним сигаретам. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке оприлюднив Центр громадського здоров'я.
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Статистика серед піділітків
40% опитаних віком від 13 до 15 років хоча б раз використовували електронні сигарети. Ще 20% підлітків користуються електронними сигаретами на постійній основі.
Крім того, половина підлітків віком 15 – 16 років мала досвід куріння електронних сигарет, а кожен п’ятий (19%) використовував їх упродовж останніх 30 днів.
Шкода електронних сигарет
Така "популярність" електронних сигарет викликає серйозне занепокоєння у медиків. І це не дивно, адже у цих виробах міститься багато шкідливих речовин: ацетальдегід, формальдегід, нікель, свинець, бензол та інші токсичні сполуки. Ці речовини можуть завдавати значної шкоди організму.
Захворювання, які спричиняють електронні сигарети:
- EVALI,
- пошкодження легень внаслідок вейпінгу,
- облітерувальний бронхіоліт або "попкорнові легені",
- ліпоїдна пневмонія,
- та первинний спонтанний пневмоторакс.
Фахівці наголосили, що викиди від цих пристроїв також містять нікотин, діацетил, бензол, важкі метали та інші шкідливі речовини, що може спричинити шкоду людям довкола курця.
Важливо! У ЦГЗ наголосили, що ефективність електронних сигарет як альтернатива курінню недоведена, а їхній негативний вплив на здоров'я – беззаперечний. Тобто, якщо ви почали курити елекронні сигарети у надії, що це безпечніше, ніж звичайні сигарети, ви помиляєтесь. Найкращим рішенням буде повністю відмовитись від згубної звички.