Популярність електронних сигарет

При цьому 37% курців віддають перевагу тютюновим виробам для електричного нагрівання, а 36% – електронним сигаретам. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке оприлюднив Центр громадського здоров'я.

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Статистика серед піділітків

40% опитаних віком від 13 до 15 років хоча б раз використовували електронні сигарети. Ще 20% підлітків користуються електронними сигаретами на постійній основі.

Крім того, половина підлітків віком 15 – 16 років мала досвід куріння електронних сигарет, а кожен п’ятий (19%) використовував їх упродовж останніх 30 днів.

Шкода електронних сигарет

Така "популярність" електронних сигарет викликає серйозне занепокоєння у медиків. І це не дивно, адже у цих виробах міститься багато шкідливих речовин: ацетальдегід, формальдегід, нікель, свинець, бензол та інші токсичні сполуки. Ці речовини можуть завдавати значної шкоди організму.

Захворювання, які спричиняють електронні сигарети:

EVALI,

пошкодження легень внаслідок вейпінгу,

облітерувальний бронхіоліт або "попкорнові легені",

ліпоїдна пневмонія,

та первинний спонтанний пневмоторакс.

Фахівці наголосили, що викиди від цих пристроїв також містять нікотин, діацетил, бензол, важкі метали та інші шкідливі речовини, що може спричинити шкоду людям довкола курця.

Важливо! У ЦГЗ наголосили, що ефективність електронних сигарет як альтернатива курінню недоведена, а їхній негативний вплив на здоров'я – беззаперечний. Тобто, якщо ви почали курити елекронні сигарети у надії, що це безпечніше, ніж звичайні сигарети, ви помиляєтесь. Найкращим рішенням буде повністю відмовитись від згубної звички.